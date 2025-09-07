◇ナ・リーグパドレス10―8ロッキーズ（2025年9月6日コロラド）ナ・リーグ西地区首位のドジャースを2ゲーム差で追う2位のパドレスは敵地で最下位ロッキーズに10―8で競り勝ち、連敗を5でストップ。首位ドジャースとのゲーム差を1に縮めた。打線が2回にクロネンワース、フェルミンの適時打、タティスの3ランで6点を先制。6―2とされた5回には5安打に1四球を絡めて打者9人の猛攻で一挙4点を奪った。先発のバスケスは6回