健康に良いとされる食べ物・飲み物も、じつはむし歯の原因となる可能性があります。今回は、むし歯の原因となる食品について「NINE DENTAL 心斎橋PARCO」の竹山先生に解説していただきました。 ※この記事はMedical DOCにて【歯の健康に悪い食べ物・飲み物を歯科医が解説 「甘いもの」と上手に付き合うポイントは？】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。 監修歯科医師：竹山 旭（医