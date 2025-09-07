放送日時9月7日（日）11:45〜12:45 ゲスト先生アインシュタイン河井先生 放送内容今回は、新企画「クイズ・リバー」郄地船長が船を操縦しながら荒川を下り、川について学ぶ1時間！隅田川と荒川にはある秘密が・・・！？試食をかけたリバークイズやゲームでスタジオ大盛り上がり！