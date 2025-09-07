現地９月６日、森保一監督が率いる日本代表は国際親善試合でメキシコ代表とアメリカのオークランド・コロシアムで激突した。序盤、積極的にプレスをかける日本は前線でボールを奪い、久保建英、上田綺世らがチャンスを作ったが、惜しくも得点には繋がらず。その後は一進一退の攻防が続き、スコアレスで前半を終える。後半に入っても、53分に南野が決定機を迎えたが決め切れない。逆に68分にはセットプレーからエリク・リラに