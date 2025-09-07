バレーボールの世界一を決める戦い“世界バレー”。2010年以来15年ぶりのメダルを懸け女子日本代表（世界ランク5位）は3位決定戦でブラジル（同2位）と対戦する。【一覧】世界バレー女子8月23日、男子9月13日開幕！ 日程＆日本代表登録メンバー日本は前日に行われた準決勝でトルコに1ー3で敗戦、47年ぶりの決勝進出を逃し涙を流した。銅メダルを懸けて対戦するブラジルは前回大会で銀メダル、さらに今年のネーションズリーグでも銀