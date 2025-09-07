Photo: 小野寺しんいち 10日の深夜には、新しいiPhoneの発表会。でも、なんだろう、この凪な気持ち。昔ほど、猛烈にテンションは上がってないーー。発表会が待ち遠しかった、あの頃のiPhone昔を振り返るってみると、iPhoneの発表会は驚きの連続でした。初代iPhoneの、「キーボードを廃止した全面ディスプレイの携帯って何それ!?」の衝撃。指での操作のバリュエーションと、見たことないUIに