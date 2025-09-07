後半8分、南野のボレーシュートはゴール上に外れる日本代表は9月6日（現地時間、日本時間7日）、アメリカ・カリフォルニア州オークランド・コロシアムで行われた国際親善試合でメキシコ代表と対戦し、0-0で試合を終えた。森保一監督は試合後、フラッシュインタビューで「最後決め切るところでシュートの本数をもっと増やさないといけない」と振り返った。森保監督は6月シリーズで招集していなかった三笘薫や堂安律らを招集して