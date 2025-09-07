◇国際親善試合メキシコ代表０―０日本代表（６日・米カリフォルニア州オークランド）【オークランド（米カリフォルニア州）６日＝金川誉】日本代表が、約２年ぶりとなるアジア勢以外との対戦となったメキシコ代表との試合を０ー０で引き分けた。前半、日本は高い位置から効果的にプレッシングをかけて、ペースを握った。同４分にチーム最初のシュートを放ったＭＦ久保建英がその後も果敢にシュートを放つなど、相手を上回る