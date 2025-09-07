◆パ・リーグソフトバンク―楽天（７日・みずほＰａｙＰａｙ）【楽天】１（右）中島、２（三）村林、３（一）ボイト、４（二）黒川、５（指）フランコ、６（中）辰己、７（左）ゴンザレス、８（遊）宗山、９（捕）太田、▽投＝藤井【ソフトバンク】１（遊）野村、２（中）周東、３（二）牧原大、４（左）柳町、５（三）栗原、６（一）山川、７（指）石塚、８（捕）海野、９（右）佐藤直、▽投＝松本晴