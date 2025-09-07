◆パ・リーグオリックス―日本ハム（７日・京セラドーム大阪）【日本ハム】１（中）五十幡、２（一）清宮幸、３（三）郡司、４（指）レイエス、５（右）万波、６（二）石井、７（左）松本剛、８（捕）田宮、９（遊）水野、▽投＝福島【オリックス】１（中）広岡、２（指）西川、３（二）太田、４（一）頓宮、５（左）中川、６（三）宗、７（遊）紅林、８（捕）若月、９（右）来田、▽投＝山下