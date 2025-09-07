◆イースタン・リーグ楽天―巨人（７日・石巻）巨人は７日、イースタン・楽天戦のスタメンを発表した。前日まで２戦連続の先頭打者弾をマークしているドラフト１位・石塚裕惺内野手が「１番・遊撃」で先発出場。３戦連続のアーチに注目が集まる。先発はこの日２５歳の誕生日を迎えた山田龍聖投手。バースデー勝利を目指して、育成ドラフト１位・坂本達也捕手とバッテリーを組む。巨人のスタメンは以下の通り。１番・遊撃