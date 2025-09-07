◆男子プロゴルフツアーロピアフジサンケイクラシック最終日（７日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）最終ラウンドが行われ、初優勝を狙う岡田晃平（フリー）が首位で出て、前半を１バーディー、１ボギーで終え、通算８アンダーの単独首位で折り返した。首位と２打差の４位で出た蝉川泰果（アース製薬）は１イーグルなどで１つ伸ばし、長野泰雅（福岡地行）、細野勇策（三共グループ）とともに通算７アンダー