◇プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ統一王者 井上尚弥(大橋)＜12回戦＞WBA暫定王者 ムロジョン・アフマダリエフ(ウズベキスタン)（2025年9月14日名古屋・IGアリーナ）プロボクシング大橋ジムは7日、所属する世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）らが出場するトリプル世界戦（14日名古屋・IGアリーナ）の観戦チケットを不正転売したうちの1人が事実を認め、謝罪したことを