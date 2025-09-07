NPB(日本野球機構)は7日の公示を発表。巨人は井上温大投手を登録抹消しました。井上投手は、今季20試合に先発し、4勝8敗、防御率3.70です。前日6日の中日戦に先発しましたが、初回に細川成也選手とボスラー選手に2者連続本塁打を浴びるなど、2回までに7安打を浴び4失点を喫し降板していました。試合はその後、巨人打線が9回2アウトから5連打で逆転勝ち。井上投手に黒星は付きませんでした。