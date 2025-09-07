ワンコに「パパが帰ってくるよ」と伝えたところ、まるでその言葉を理解したかのような反応を見せたのだそう。なんともいえない表情や仕草に「可愛すぎる」とのコメントが寄せられています。この投稿は記事執筆時点で1万再生を突破し、多くの反響を呼ぶこととなりました。 【動画：大型犬に『パパが１週間ぶりに帰ってくるよ』と伝えた結果→玄関から動かなくなり…】 「パパ帰ってくるよ」のひと言で… Instagramアカウント「ha