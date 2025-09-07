CL王者パリ・サンジェルマンは攻撃の主力選手である2名の負傷と離脱期間を発表した。現在代表ウィークでリーグ戦などは中断期間となっているが、フランス代表としてW杯欧州予選に参加していたウスマン・デンベレとデジレ・ドゥエが負傷し、離脱を余儀なくされたという。両者は2-0で勝利したウクライナ戦で負傷。スタメン出場したドゥエはハーフタイムにデンベレと交代したが、そのデンベレも負傷してしまい、81分にウーゴ・エキテ