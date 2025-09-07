5日に2026ワールドカップ南米予選でベネズエラと対戦したアルゼンチン代表では、このゲームがホームでの代表最終ゲームになる可能性があるFWリオネル・メッシに話題が集中した。メッシはこのゲームでも2ゴールとさすがの活躍を見せたが、来年の2026ワールドカップ参戦はまだ決めかねているようだ。世界中のサッカーファンがメッシ参戦を望んでいることだろうが、メッシも38歳だ。1年後のコンディションは分からない。ただ、2022W杯