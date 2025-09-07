今夏にチェルシーを離れ、ミランへ移籍したFWクリストファー・エンクンク。チェルシーでの時間はやや消化不良なものとなったが、ミランで再ブレイクを果たせるだろうか。会見にて、エンクンクはミランから話が来た時に飛びついたと語っている。「ミランが関心を示していると聞いた時、あまり深くは考えなかった。ここに来るのに全てが完璧だったんだ。ラファ（レオン）とは似たところがあると思うし、一緒に良いプレイが出来ると思