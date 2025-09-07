5日に2026ワールドカップ南米予選でチリ代表と対戦したブラジル代表は、チェルシーでプレイする神童FWエステヴァン・ウィリアンの代表初ゴールもあって3-0の勝利を収めた。話題はエステヴァンに集中気味だが、このゲームではもう一人注目すべき選手がいる。71分に途中出場し、代表デビューを飾ったクルゼイロFWカイオ・ジョルジだ。カイオといえば、2021年にブラジルのサントスからユヴェントスへ移籍。当初の期待は大きかったが、