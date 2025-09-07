2026年W杯予選を世界最速で突破した日本代表。日本時間7日にW杯共催国のひとつであるメキシコとの親善試合を戦う。メキシコ代表のハビエル・アギーレ監督は、2014年7月から2015年1月まで日本代表を指揮した人物。そうしたなか、『ESPN』は「戦略家アギーレ監督は10年前に日本代表を率いていた。そして今、当時の代表で唯一『生き残っている』長友佑都と再会する」と伝えていた。今回もサムライブルーのメンバーに選出された長友は