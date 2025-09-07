◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽巨人井上温大投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽楽天小郷裕哉外野手▽オリックス山下舜平大投手、来田涼斗外野手【出場選手登録抹消】▽楽天小森航大郎内野手▽オリックス山田修義投手、山中稜真捕手