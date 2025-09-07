ミャンマー軍に拘束されている民主派の指導者アウン・サン・スー・チー氏が「心臓病が悪化している」と指摘されたことについて、軍の報道官は「健康状態は良好」と改めて強調しました。ミャンマー民主派の指導者、アウン・サン・スー・チー氏は、軍事クーデターが起きた2021年以降、拘束された状態が続いていて、次男のキム・エアリスさんは5日、「母の心臓病が悪化している」と健康状態が危機に瀕していることを訴え、早期の解放