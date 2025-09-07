NPB(日本野球機構)は7日の公示を発表。楽天は小郷裕哉選手を登録し、小森航大郎選手を登録抹消しました。小郷選手は今季78試合に出場し、打率.168、1本塁打、10打点を記録しています。8月27日のソフトバンク戦で死球を受け、翌28日に抹消。ファームでは3日のDeNA2軍戦で本塁打を放つと、前日6日の巨人2軍戦でも1安打を記録しました。一方、抹消された小森選手は今季33試合に出場し、打率.197、1本塁打、3打点をマーク。8月29日に再