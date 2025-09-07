きょう、関東地方では厳しい残暑となっています。気温が35℃以上の猛暑日となることが予想される地域もあり、引き続き熱中症などに注意が必要です。きょうの関東地方は朝から気温が上昇し、既に気温が30℃以上の真夏日となっている地域があります。正午までに、東京都心では最高気温31.7℃を観測。そのほか、群馬県桐生市や茨城県大子町で33.2℃、埼玉県鳩山町で32.7℃となっています。日中の予想最高気温は、前橋市と埼玉県熊谷市