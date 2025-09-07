「国際親善試合、日本代表−メキシコ代表」（６日、オークランド）ＤＦ板倉滉（アヤックス）が０−０の後半１５分に負傷交代となった。右足首あたりを押さえ、地力で歩いてピッチから退いた。代わってＤＦ関根大輝（スタッド・ランス）が入った。日本代表はセンターバック陣の主力級に負傷が続出。町田浩樹（ホッフェンハイム）、冨安健洋（無所属）、伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン）、高井幸大（トットナム）ら海外組が