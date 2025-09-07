人質解放と即時の停戦を求める抗議デモの人々＝６日、イスラエル・テルアビブ/Mahmoud Illean/AP（ＣＮＮ）イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザ地区のガザ市への攻撃を拡大するなか、イスラエルの市民らは６日夜、各地で街に繰り出し、即時停戦と人質解放を優先するよう政府に求めた。イスラエル軍は週末、攻撃を激化させ、ガザ市の高層ビル２棟を攻撃した。人質家族の間では、拘束された人質の命が危険にさらされているとの懸念が