きょうは前線が南下する影響で、北日本と東日本の日本海側は雨脚の強まる所があるでしょう。新潟県と石川県はあすにかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高くなるおそれがあります。西日本は太平洋側を中心に晴れる見込みです。予想最高気温です。全国的に平年より5℃くらいも高く、西日本は35℃以上となる所がありそうです。9月に入っても猛烈な暑さが続いていますので、引き続き、熱中症にはご注意ください。