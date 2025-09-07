元TBSアナウンサーの女優田中みな実（38）が7日放送のフジテレビ系「かのサンド」（日曜午前10時）に出演。裏番組への出演をアピールする場面があった。田中はサンドウィッチマン伊達みきお（51）富澤たけし（51）と、狩野英孝（43）とともに東京・麻布台ヒルズを散策。田中とサンドウィッチマンは、2012年から14年にかけて放送されたTBSの女子アナが体当たり企画を行う番組「女子アナの罰」で共演して以来、交流があることも紹介