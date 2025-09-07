岐阜市の交差点で7日午前、軽自動車同士が出合い頭に衝突する事故があり、女性1人が意識不明の重体となっています。警察によりますと、午前9時ごろ岐阜市北柿ヶ瀬の交差点で、軽自動車同士が出合い頭に衝突し、1台が堤防から落下しました。この事故で、落下した車を運転していた岐阜市の82歳の女性が意識不明の重体となっています。警察は、自ら110番通報したもう1台の車の運転手で、会社員の女(35)を過失運転致傷の疑いで