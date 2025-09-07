◇MLB マリナーズ10-2ブレーブス（日本時間7日、トゥルイスト・パーク）メジャートップの本塁打をひた走るマリナーズのカル・ローリー選手が再び後続を引き離す52号を放ちました。7点リードで迎えた9回、ここまで4打数無安打と打棒が振るわなかったローリー選手でしたが、3球目の高めのストレートを振り抜くと打球は大きく弧を描きライトスタンドへ吸い込まれました。3戦ぶりの52号で後続を引き離します。49本でメジャー2位につけ