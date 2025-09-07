秋の訪れとともに、甘い香りに包まれる特別なお菓子が登場します。鎌倉五郎本店から新発売される『鎌倉マロンサンドだょ』は、芳醇なイタリア栗を使ったモンブラン仕立てのショコラサンド。鎌倉らしい上品さと遊び心を感じさせる限定スイーツで、秋冬だけの贅沢なひとときを楽しめます。歴史ある菓子舗が生み出す新しい味わいは、自分へのご褒美やギフトにもぴったりです♡ しゃりしゃり食感とモンブランの風味