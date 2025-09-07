読売テレビ・日本テレビ系列で現在放送中の岩田剛典さん主演ドラマ『DOCTOR PRICE』（毎週日曜よる10時30分〜）。【写真】バディに感謝のハグをする岩田さん残すところあと2話となり、亡き父の復讐を果たすための《最後の戦い》が大詰めを迎える中、主人公・鳴木を演じる岩田剛典さん、そして、バディ・夜長を演じる蒔田彩珠さんが、全てのシーン撮影を終えてクランクアップを迎えた。バディとしての最後の掛け合いを無事撮り終え