インフレが続く中、「以前は当たり前に買っていたのに、最近は手が伸びなくなった……」そんな商品が増えてきたのではないでしょうか。ここではAll Aboutが実施したアンケート調査から、物価高騰の影響で買わなくなったものについて、32歳男性のケースを紹介します。 All About

物価高騰 買わなくなったもの

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 物価高騰の影響で買わなくなったものを、島根県在住の男性に聞いている
  • 「ヌテラのヘーゼルナッツチョコスプレッド」を朝食でつけていたそう
  • ほかに、チョコレートのお菓子、カットケーキ、牛肉などをあげた
記事を読む

おすすめ記事

  • イチゴのサイズ関係なく仕入れ、農家の負担を減らす工夫をしている©テレビ大阪
    愛媛のイチゴの味に衝撃…服飾会社を退職、１カ月後にスイーツ店開業も売り上げゼロの日　相次ぐ試練を乗り越え年2万人集める超人気店に 2025年9月6日 11時30分
  • “年収800万円”なのに「貯蓄ゼロ」…。いったいどこに消えてる？“高収入なのにお金が残らない人”の特徴とは？
    “年収800万円”なのに「貯蓄ゼロ」…。いったいどこに消えてる？“高収入なのにお金が残らない人”の特徴とは？ 2025年9月5日 18時30分
  • 茶碗
    ご飯は｢子供用茶碗に大盛り｣のほうが満腹になる…自分の体を騙して痩せる｢食器を変える｣という方法 2025年8月31日 18時15分
  • 【敬老の日調査】敬老の日ギフト、8割以上が事前に欲しいものを聞かずに贈る！？気持ちを込めて選ぶ人が多数。敬老の日ギフトの情報メディア「敬老の日.jp」の統計アンケート調査2025年版を発表。
    【敬老の日調査】敬老の日ギフト、8割以上が事前に欲しいものを聞かずに贈る！？気持ちを込めて選ぶ人が多数。敬老の日ギフトの情報メディア「敬老の日.jp」の統計アンケート調査2025年版を発表。 2025年9月6日 8時20分
  • All Aboutが募集しているアンケート「買ってよかった優待銘柄」から、株主優待にまつわる体験談をご紹介。今回は福島県在住40歳の投稿者のエピソードです。
    40歳会社員「ふるさと納税の返礼品を選ぶみたいにワクワクする」年2回もらえるカタログギフト優待 2025年9月3日 12時20分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 純烈「入れたのは間違いだった」
    2. 2. 土屋アンナ 母の余命判明し号泣
    3. 3. 本気で誰? 矢口真里の姿に困惑
    4. 4. 江頭の問題 ついにファミマ回答
    5. 5. 山田孝之 世間とのズレ指摘も
    6. 6. 鈴木拓 授業参観で「何だこれ」
    7. 7. 稲田 潔白証明でイメージ払拭か
    8. 8. 不仲説も 無視に織田裕二カチン
    9. 9. 獄中から突然手紙が届き身構える
    10. 10. 店で提供していた肉 OSO18だった
    1. 11. 悠仁さま祝宴 愛子さま欠席の訳
    2. 12. ネス湖のネッシーが3カ月ぶりに目撃情報！「これまで類を見ない現象」
    3. 13. 映画で隣の客がマック…なぜ放置
    4. 14. タモリが告白…兆候が全部ある
    5. 15. 「3行超えたら威圧感」若者のSNS
    6. 16. 野呂告白 叔父の職業に「えっ」
    7. 17. 断れず…芸能界入りにすず大号泣
    8. 18. 「馬鹿らしい」養育費未払いの訳
    9. 19. 私的写真の流出に 公式の声明は
    10. 20. 酒井一圭 純烈ファン死去を語る
    1. 1. 獄中から突然手紙が届き身構える
    2. 2. 悠仁さま祝宴 愛子さま欠席の訳
    3. 3. 店で提供していた肉 OSO18だった
    4. 4. 「3行超えたら威圧感」若者のSNS
    5. 5. 富士山で動けなくなり救助相次ぐ
    6. 6. 19歳差の妻 結婚後AV監督になる
    7. 7. 兵庫祖母殺害 容疑者問題ありか
    8. 8. 佳子さま赤ワンピ 完売も復刻へ
    9. 9. 事故なければバレない→書類送検
    10. 10. お台場に世界最大級噴水 財源は
    1. 11. なんとバイクが…驚きの光景
    2. 12. 8日未明に「皆既月食」3年ぶり
    3. 13. 都内で増殖 業者泣かせの害虫は
    4. 14. 私はいつ帰れるの 監禁殺人被害
    5. 15. 娘が夫を包丁で…母親が110番を
    6. 16. 台風16号「ターファー」が発生
    7. 17. 不妊症の着床前検査 対象拡大へ
    8. 18. 市長の学歴詐称 小学生にも影響
    9. 19. 新幹線 コンセントは早い者勝ち?
    10. 20. 議員の44% 総裁選の前倒し要求
    1. 1. 映画で隣の客がマック…なぜ放置
    2. 2. 「馬鹿らしい」養育費未払いの訳
    3. 3. 女児の父 はま寿司異物許せない
    4. 4. 7.4兆円予算…こども家庭庁波紋
    5. 5. ドラゴンボール貨幣 販売を発表
    6. 6. 電車遅延も延長料金 学童に苦悩
    7. 7. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    8. 8. 世界陸上が東京に…キターー！
    9. 9. コーヒー3杯まで めまいなど被害
    10. 10. 悠仁さま「先祖の血が騒ぐ」
    1. 11. 「独身税」偽装結婚が増える?
    2. 12. 清水容疑者「芋づる式逮捕」か
    3. 13. 維新、副首都法案を月内策定　初PT、提出時期は明言せず
    4. 14. 金返せ 元職場に言われ20万払う
    5. 15. 石破首相、菅元首相・小泉農相と首相公邸で会談…臨時総裁選巡り意見交換か
    6. 16. 今井議員の「税金泥棒」に唖然
    7. 17. なぜ旧ジャニファンが新浪氏批判
    8. 18. 波紋も…原口議員の「舌禍」問題
    9. 19. 田中碧選手、故郷・川崎で市長選挙のメインキャラクター　ポスターに登場
    10. 20. 幼少期の悠仁さまが興味示した虫
    1. 1. 香港・九龍城砦「ヤバい実態」
    2. 2. チンパンジーにスマホNGな理由
    3. 3. 日本移住決めた本当の理由…告白
    4. 4. 米の北上陸作戦「波」で発覚か
    5. 5. 北方領土の支配「正当化」へ 露
    6. 6. 元G大阪 性犯罪でキャリア終焉か
    7. 7. 韓国の元祖YouTuber 46歳で死去
    8. 8. トヨタの純利益 中国で大幅減
    9. 9. 米韓次官 韓国人300人拘禁に協力
    10. 10. 膝関節炎 微妙に痛み軽減した?
    1. 11. アフガン 女性被災者を見殺し
    2. 12. テレビ番組 一気に見ると影響?
    3. 13. 「鬼滅」に見る日本近代性の隠喩
    4. 14. 米がハマスに「阻止しない」通告
    5. 15. ウ軍 自国産の占める割合6割
    6. 16. 決死の着陸…乗員の安否は 台湾
    7. 17. 韓国チアガール「美太もも全開」
    8. 18. 正恩氏の「体液」すべて拭き取る
    9. 19. 恋人騙し経済破綻に追い込んだ女
    10. 20. 台湾で定着 丸亀製麺に台湾注目
    1. 1. ワークマン 価格に驚きの安さ
    2. 2. 配給会社 「国宝」ヒット読めず
    3. 3. 三菱「パジェロ」来年度中に復活
    4. 4. 映画で隣の客がマック…なぜ放置
    5. 5. 能登復興のために、あなたの「タッチ」がVisaを通じて支援につながる！ 元気なお祭りをもう一度…SNSでも「タッチ」で復興の灯をともそう
    6. 6. 缶コーヒーが低迷 自販機に逆風
    7. 7. 中古戸建て 40年以上前の基準か
    8. 8. 世界で モバブ持ち込み規制強化
    9. 9. 天才児 風俗店運転手になった訳
    10. 10. 中高年の一人旅「ペルー」
    1. 11. 「お金ばかり考えて一生を」
    2. 12. 新宿の巨大再開発ストップした訳
    3. 13. 違反? 自転車の後部座席に小学生
    4. 14. 米国が転ばたときの助かる人は
    5. 15. ボーナスがない会社の特徴4つ
    6. 16. 注意力が散漫になる? とっぱらう
    7. 17. 期間工 月収130万円でも「地獄」
    8. 18. グリコより先に登場 電飾看板は
    9. 19. 欧州発のスニーカーが人気の理由
    10. 20. 任意加入 年金の年金額はいくら?
    1. 1. iPhone 17 一部機種以外は12GB
    2. 2. なぜ 売り上げゼロ→超人気店に
    3. 3. 北欧の「長寿の町」に新事実
    4. 4. 便微生物移植 肥満の治療法にも?
    5. 5. G-SHOCK 奇抜な腕時計が誕生
    6. 6. PCで無料 AIの「ローカルLLM」
    7. 7. 今の会社を辞めない理由 1位は?
    8. 8. 住宅ローン利用実態 利用者の声
    9. 9. 足元から変わる 9つの機能靴下
    10. 10. iPhoneからPixelに乗り換えて手に入れたもの、失ったもの
    1. 11. 【西田宗千佳のRandomTracking】Meta Quest 3S製品レビュー。「Quest 3とほぼ同等」とはどういうことなのか
    2. 12. ホテル半額も 楽天トラベルSALE
    3. 13. 洗濯物は夜に干しちゃダメ　クリーニング店が教える納得の理由
    4. 14. 新ブランド「TOKIWA STYLE」各製品が正式発表　トラベル三脚、一脚、LED、ライトスタンドなど
    5. 15. 世界中で話題。バックストリート・ボーイズ、圧巻ののSphere公演、その舞台裏
    6. 16. Microsoft SQLサーバがランサムウェア攻撃の標的、注意を
    7. 17. Googleの新フラッグシップスマホ「Pixel 9」と「Pixel 9 Pro XL」を開封して外観や同梱品、基本機能などを写真や動画を交えて紹介【レビュー】
    8. 18. 関東最大級600万球のイルミネーション「さがみ湖イルミリオン」が開催中 リラックマ、たれぱんだ、すみっコぐらしがお出迎え
    9. 19. VANGUARDから都会志向のカメラバッグ「VEO METRO」　マルチアクセスのバックパック＆大きく開くショルダーバッグ
    10. 20. 「POCO F7 Pro」クイックフォトレビュー
    1. 1. 五輪メダリストの変貌に「別格」
    2. 2. 大丈夫? マウンドでの大谷に心配
    3. 3. 全米OP 小田凱人が「忘れない」
    4. 4. 面識ない→遺言で1484億円相続へ
    5. 5. 何か弱点が? 井上尚弥に指摘の声
    6. 6. 物議…F1角田に「不可解采配」
    7. 7. 阪神M1、7日優勝でNPB史上最速
    8. 8. 快挙目前…山本由伸ノーノー逃す
    9. 9. 阪神V王手…道頓堀川への対策は
    10. 10. 大谷が降板直後に「謎行動」
    1. 11. バレー女子 決勝逃し涙止まらず
    2. 12. 真美子夫人が作る「お店級料理」
    3. 13. 千賀「事実上戦力外」にも現実味
    4. 14. 山本由伸ノーノー継続…快挙へ
    5. 15. 新庄監督 清宮の走塁ミスに苦言
    6. 16. ド軍、2戦連続…天国から地獄へ
    7. 17. 元巨人・ジョンソン氏死去 82歳
    8. 18. 大谷が怒り 直後に衝撃の一球
    9. 19. オリックス　災害救助犬が見事な始球式　デコピンをほうふつ　ボールをくわえてホームへ　選手も目を輝かせて見つめる　スタンド拍手喝采
    10. 20. 元グラドルレスラー 産後に反響
    1. 1. 純烈「入れたのは間違いだった」
    2. 2. 土屋アンナ 母の余命判明し号泣
    3. 3. 本気で誰? 矢口真里の姿に困惑
    4. 4. 江頭の問題 ついにファミマ回答
    5. 5. 山田孝之 世間とのズレ指摘も
    6. 6. 鈴木拓 授業参観で「何だこれ」
    7. 7. 稲田 潔白証明でイメージ払拭か
    8. 8. 不仲説も 無視に織田裕二カチン
    9. 9. ネス湖のネッシーが3カ月ぶりに目撃情報！「これまで類を見ない現象」
    10. 10. タモリが告白…兆候が全部ある
    1. 11. 野呂告白 叔父の職業に「えっ」
    2. 12. 断れず…芸能界入りにすず大号泣
    3. 13. 私的写真の流出に 公式の声明は
    4. 14. 酒井一圭 純烈ファン死去を語る
    5. 15. 粗品 同期芸人の一言にブチギレ
    6. 16. 清水容疑者逮捕で 1度出演白紙に
    7. 17. 松井愛莉が結婚 お相手はKOHEI
    8. 18. 団長安田 火災現場で消火活動
    9. 19. 都心部でクマに襲われる可能性も
    10. 20. 水谷氏 卓球選手の収入事情語る
    1. 1. 30人が交際断る ヤバい女性
    2. 2. バスで何度も「肩凝ってる?」
    3. 3. 「これ偽札です！」会計で騒動に
    4. 4. プリンが20個…母の様子おかしい
    5. 5. 高見えするユニクロの黒ワンピ
    6. 6. 「ブラック職場」シンママの逆襲
    7. 7. 毎日を特別に スタバ×ビームス
    8. 8. 型破り 3カ月で23キロ超減量
    9. 9. Amazon宣伝 Kindle新製品がお得
    10. 10. ネコムスメと散歩デート 話題に
    1. 11. 名古屋で即完売のバターサンド
    2. 12. しまむらの「高見えベスト」紹介
    3. 13. 32歳差夫婦 交際開始は手紙から
    4. 14. 苦手なママ友にドン引き...理由
    5. 15. 夫が1年間不倫 ドン引きした事実
    6. 16. ZARAの「サマ見えシューズ」紹介
    7. 17. ミスド 恒例の「秋の味覚」到来
    8. 18. 12星座占い 今日の運勢ランク
    9. 19. 「うかい」秋の新作クッキー缶
    10. 20. 「ちいかわ」公式Xの画像が話題