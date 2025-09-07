６日未明、広島県江田島市沖美町の三高港旅客ターミナルに停車中のタクシー車内で、運転手の顔面を殴ったうえ、「殺すぞ」と脅し、乗車運賃２万８７３０円を支払わずに逃走した疑いで、住所不定・無職の男（８９）が逮捕されました。 警察によりますと男は広島市南区からタクシーに乗車した後、現場で運賃の支払いについて運転手と口論になったということです。 男性運転手にけがはありませんでした。 調べに