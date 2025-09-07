任期満了に伴う三重県知事選挙は9月7日が投開票日で、朝から有権者が一票を投じています。三重県知事選挙には、届け出順に現職の一見勝之(62)さん、新人の伊藤昌志(55)さん、石川剛(51)さんのいずれも無所属の3人が立候補しています。7日午前7時から投票が始まり、津市内の小学校の投票所にも有権者が次々と訪れ、一票を投じています。午前11時現在の投票率は8.83パーセントで、前回を1.16ポイント下回っています。