大粒で黒い広島県三次市特産の高級ブドウ、ピオーネの露地物の収穫が終盤を迎えています。 三次市の三良坂ピオーネ生産組合では、８．５ヘクタールのブドウ畑でピオーネなどを栽培しています。 今年は猛暑で水やりなどの栽培管理に苦労したそうですが、色つきも良く糖度の高い、例年通りのおいしいピオーネに育っています。 露地物のピオーネは先月中旬から収穫していて、シーズンを