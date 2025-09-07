◇女子ゴルフツアーゴルフ5レディース最終日（2025年9月7日千葉県ゴルフ5カントリーオークビレッヂ＝6505ヤード、パー72）最終ラウンドが行われ、今季1勝の柏原明日架（29＝富士通）がスコアを3つ伸ばし、通算11アンダーで単独首位に立っている。1打差にルーキーの荒木優奈（20＝Sky）、9位から出た永井花奈（28＝ServiceNow）が並んでいる。4位から出た政田夢乃（25＝なないろ生命）が2打差の4位。首位から出た稲