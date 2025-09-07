福島県いわき市常磐白鳥町のＪＲＡ競走馬リハビリテーションセンターで、脚のけがで療養中の競走馬がプールを使ったリハビリに取り組んでいる。１９６３年に開設された同センターは、競走馬のリハビリを専門とする日本唯一の施設。プールでのリハビリは、脚に負担をかけずに心肺機能や後ろ脚の筋肉を鍛えることができる。４日には、約２か月半かけて改修された見学エリアもオープン。歩道は車いすが通りやすいように広くなり