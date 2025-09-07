7日朝のフジテレビ「日曜報道 THE PRIME」に出演した木原選対委員長は、参議院選挙の敗北における自身の責任の観点から、総裁選の前倒しを要求しない考えを明らかにしました。自民・木原選対委員長は、総裁選前倒しを求める書面の提出について、「私自身は考えていない。総理ご自身が『しかるべき時にきちんとした決断をする』とおっしゃっているので、総理の言葉は非常に重たいものがある。見極めることが重要だ」と述べました。