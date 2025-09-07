◆米大リーグロッキーズ８―１０パドレス（６日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ナ・リーグ西地区で首位争いを繰り広げるパドレスが、敵地でロッキーズを下して５連敗でストップ。６試合ぶりの白星を挙げて、首位ドジャースとのゲーム差を「１」とした。マジック対象の３位ジャイアンツは敵地でカージナルスと対戦。ド軍同様に９回逆転サヨナラ負けを喫し、６ゲーム差は変わらなかった。パドレスは２回にタテ