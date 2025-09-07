７日放送のＴＢＳ系「サンデージャポン」では、学歴詐称問題に端を発した騒動に揺れる静岡県伊東市の田久保真紀市長の動向を取り上げた。田久保市長は１日の市議会で不信任決議案が可決し、辞職、失職か議会解散か、１１日までに判断を迫られている。番組では、田久保市長の支援者で、行きつけにしているカフェの女性経営者を取材。不信任決議案が可決する３日前、田久保市長はそのカフェで、女性経営者に「私にしかできない