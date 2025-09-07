◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽１次ラウンド日本−キューバ（７日・沖縄セルラー那覇）開幕２連勝中の高校日本代表は、７日午後２時からキューバ戦に臨む。球場入りした小倉全由監督（６８）＝前・日大三監督＝が試合に対する意気込みを語った。小倉監督は２０１８年１２月、東京高校選抜のコーチとしてキューバへ遠征した経験がある。「個人個人の力があり、身体能力