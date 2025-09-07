◆女子プロゴルフツアーゴルフ５レディス最終日（７日、千葉・ゴルフ５Ｃオークビレッヂ＝６５０５ヤード、パー７２）５日から３日間で開催される予定だったが、５日は台風１５号の影響で中止され、２日間で２ラウンド３６ホールの短縮競技となった。最終ラウンドの最終組が９番を終了。３人の首位タイからスタートした柏原明日架（富士通）が前半の９ホールを３バーディー、ボギーなしの３３で回り、通算１１アンダーで単独首