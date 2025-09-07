◆米大リーグオリオールズ４ｘ―３ドジャース（６日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）ドジャースが悪夢の２戦連続サヨナラ負けを喫して、５連敗となった。敵地ながら、球場全体が大記録への期待感が包まれた中で、一気に流れが変わった。先発した山本由伸投手（２７）は９回２死まで出した走者は２四球のみで、無安打無失点。日本人では野茂、岩隈に続く３人目（４度目）のノーヒットノーランまであと１人