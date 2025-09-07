鹿児島県道路公社によりますと、7日午前9時すぎ、指宿スカイライン・下り線の山田インタ―出口で乗用車１台がガードレールに接触しました。 事故処理のため、下り線の山田インター出口は通行できなくなっていましたが、午前11時半すぎに規制は解除されました。 ・ ・ ・