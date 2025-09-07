環境省と気象庁は7日、奄美地方を除く鹿児島県内に熱中症警戒アラートを発表しています。鹿児島市では、3日連続で35度以上の猛暑日となる予想です。 県内は7日も高気圧に覆われ、鹿児島市では3日連続で35度以上の猛暑日となる見込みです。 市内の公園では、午前中に外でスポーツをする人の姿が見られました。 （高校生）「午後だと暑いので、午前のうちに練習しておきたかった」 県内の7日の予想最高気温は、鹿児