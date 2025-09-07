警察によりますと7日午前7時ごろ、長野県立科町の山中で「崖下に車両が転落している」と通行人の男性から警察に通報がありました。警察官が駆け付けたところ、軽乗用車が約150メートル下に転落していて、車の付近で男性の遺体が見つかったということです。現場は立科町芦田八ケ野750番地から東に約3000mの山中ということです。警察が、現場の状況や転落した原因などを詳しく調べています。