タレントでインフルエンサーの安井南（21）が6日、X（旧ツイッター）を更新。タレント中川翔子の個人事務所「miracle（ミラクル）」所属になったことを報告した。安井は22年、中川のシングル「きみのまんまがいいんだよ」のカップリング曲「雲の上に雲はなくて」のデュエット相手に900人のオーディションから選ばれた。約2年間フリーランスで活動してきた安井だが、「この度、中川翔子さんの新事務所、miracle所属となりました！