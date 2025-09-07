[9.7 国際親善試合 日本-メキシコ オークランド]日本代表は7日、国際親善試合でメキシコ代表と対戦。iOS版およびAndroid版で配信されている『ゲキサカアプリ』では、この試合に出場している日本選手の採点を受付中だ。採点はキックオフから試合終了30分後まで受け付けており、時間内であれば何度も変更することができる。そして、試合終了30分後には、ゲキサカ読者の採点の平均が表示される。メキシコはFIFAランキング13位(