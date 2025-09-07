名古屋グランパスは今月、DF森壮一朗がプロA契約を締結したことを発表した。森は現在高校3年生で今年3月にプロ契約を締結。8月27日の天皇杯・サンフレッチェ広島戦でプロA契約締結条件の規定出場時間に到達した。プロA契約の締結に際して以下のようにコメントしている。「このたび、プロA契約を締結することができ、大変嬉しく思います。チームの勝利に貢献するために、個人としてもっともっと成長し、結果を残せるようにこれ